ALLUMIERE - Ad Allumiere bellissimo e molto partecipato è stato l’incontro per la presentazione del Quaderno 5 “Castrum Novum. Storia e Archeologia di una Colonia Romana nel Territorio di Santa Marinella” che si è svolto venerdì 10 gennaio presso la Sala Nobile del Palazzo Camerale di Allumiere. La serata, presentata ottimanente da Piero Del Frate membro del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite), ha visto gli interventi del sindaco di Allumiere dottor Luigi Landi, della direttrice del Museo Civico Adolfo Klitsche De La Grange dottoressa Lucina Giacopini, della consigliera del Comune di Santa Marinella e delegata ai beni archeologici dottoressa Paola Fratarcangeli. Molto apprezzata l’esposizione del direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Marinella, nonché direttore degli Scavi di Castrum Novum dottor Flavio Enei, il quale ha esposto in maniera chiara e sintetica i contenuti del libro ad una platea che ha completamente riempito tutto il salone. Il "Quaderno 5" raccoglie le ultime scoperte degli scavi effettuati sul sito archeologico di Castrum Novum, fortezza romana prima poi trasformata in città all’inizio del periodo imperiale. Questi scavi vengono effettuati dal GATC del presidente dottor Paolo Marini, sotto la supervisione ed il controllo del Museo di Santa Marinella e della Soprintendenza per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, in campagne di scavo che vedono la collaborazione anche dell’Università della West Boemia di Pilsen, l’Istituto Finlandese di Roma, l’associazione culturale "Atena" di Napoli, la onlus "Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione" (ASSO) e tanti altri.

L’evento è stato anche un’opportunità di incontro per le tante realtà del territorio che si occupano della riscoperta e della valorizzazione del patrimonio storico e non solo dei Monti della Tolfa, con l’intento comune di intensificare la già proficua collaborazione per far conoscere sempre di più l’importanza e la bellezza di questo territorio. La serata è stata dedicata al ricordo di Alessandro Antoniucci, membro del GATC scomparso proprio nella giornata di venerdì, una persona speciale che lascerà un’impronta indelebile in tutti i soci che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui.

