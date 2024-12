ALLUMIERE - Al Mak di Allumiere tutto pronto per il tour gratuito in programma per il prossimo 16 marzo 2024 alle ore 10.30.

"Qual è la nostra relazione con i mondi vegetali? Come possiamo accrescere le nostre conoscenze e sviluppare la nostra curiosità? - spiegano dal museo di Allumiere - si potrà rispondere a queste domande guardando da vicino il "Labirinto della Biodiversità" degli ambienti naturali riprodotti nella sezione "Scienze Naturali", un luogo di storie, relazioni sottili e sorprendenti per immergersi nell’osservazione della natura di cui facciamo parte".

I tour saranno guidati dagli specialisti delle Officine Culturali (biologi, archeologi, naturalisti, geologi) secondo il calendario predisposto dal Museo.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei, Archivi (Piano annuale 2023 L.R. 24/2019).

Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0766 967793 (dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00) o visitare il sito www.museocivicoallumiere.it

