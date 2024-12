LADISPOLI – Prosegue la battaglia degli agricoltori contro le politiche Ue. Domani, alle 9, il cuore di Roma sarà nuovamente invaso dalla categoria. Il corteo prenderà il via da Piazza della Repubblica, un simbolo di unità e solidarietà, per marciare verso il Ministero dell'Agricoltura. Tra loro anche gli agricoltori del presidio di Torre in Pietra, che, giorno dopo giorno, cresciuti di numero, porteranno la loro determinazione a difendere la terra e il lavoro che tanto amano.

Ma non finisce qui. Tra le vie della Capitale, alcuni trattori, simboli viventi dell'agricoltura, sfileranno, testimoniando la determinazione e l'impegno dei coltivatori italiani.