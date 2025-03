CIVITAVECCHIA – Momenti di tensione questa mattinata alla stazione ferroviaria e precisamente all’interno del bar. Capita di frequente che il personale in servizio all’interno del locale si trovi a fronteggiare situazioni di palese irregolarità, in cui i clienti - per modo di dire - eccedono nel loro modo di porsi.

Si tratta quasi sempre di persone senza fissa dimora o con problemi psichici, che vagano nei pressi della stazione per diverse ore durante l’arco della giornata e bivaccano nell’area riservata alla biglietteria, fumando e bevendo birra.

Il protagonista della mattinata di ieri è stato un cittadino francese, notato per diverse ore mentre si aggirava tra la stazione e il bar adiacente. All’inizio sembrava un tipo tranquillo, poi ha iniziato ad infastidire il personale della caffetteria. Prima a parole, poi diventando sempre più insistente, molesto e addirittura aggressivo.

La situazione è precipitata quando il francese si è appropriato di alcuni prodotti in vendita e di un paio di occhiali esposti sugli scaffali: i dipendenti del bar lo hanno richiamato e l’uomo per tutta risposta ha cominciato a mettere a soqquadro oggetti e merce esposta al pubblico. A quel punto due dipendenti del locale, un uomo e una donna, hanno fatto il giro del bancone per rimettere i prodotti al loro posto e in quel momento il francese si è scagliato contro di loro, spingendoli violentemente. Sul posto è intervenuta la Polfer che ha allontanato l’uomo.

