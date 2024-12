LADISPOLI - Stava passeggiando per le strade del quartiere quando all'improvviso è stata aggredita da un cane. Brutta avventura per una residente nei giorni scorsi. A raccontare l'episodio la donna che ha riferito come non si tratti di un caso isolato: «È la terza volta che accade. Io sono stata la terza», spiega la signora Ines che non osa immaginare se al suo posto ci fosse stato un bambino. «Io sono riuscita a difendermi ...» puntualizza.

Dell'accaduto sono stati subito informati i carabinieri che si sono portati subito sul posto accompagnati dalle uardie ecozoofile del Nogra. Intanto, per la signora Ines, sono state necessarie le cure del pronto soccorso. Per lei 3 giorni di prognosi per il morso ricevuto. Di chi siano gli amici a quattro zampe lasciati liberi di muoversi per il quartiere, senza guinzaglio, ancora non si sa.

Ma non sarebbe la prima volta. Né la signora Ines sarebbe la prima a denunciare questi episodi. Poco tempo fa la signora Paola aveva allertato i cittadini della presenza, nel quartiere, di due cani, «apparentemente randagi, nero e beige, che vagano qui in zona. La mia cagnolina - aveva scritto - è stata aggredita ma per fortuna mi sono rifugiata in macchina. Ho avvisato sia le zoofile, la polizia locale e i carabinieri».

