CIVITAVECCHIA – Lutto a piazza Regina Margherita per la morte di Luciano Pagliarini, storico operatore del mercato, padre di Marco e Mauro e grande tifoso della squadra di pallanuoto cittadina. Per anni è stato un punto di riferimento della “piazza”, per gli operatori stessi e per le amministrazioni che si sono avvicendate.

Voce del mercato, conoscitore di una singola criticità e di ogni problema della zona, Pagliarini è stato tra gli operatori che si sono spesi nei rapporti con il Pincio, andando a tutelare la categoria, quando si è deciso di riqualificare il mercato, ristrutturando San Lorenzo e l’ittico e dislocando alcuni operatori su piazza XXIV Maggio.