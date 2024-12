TARQUINIA - Nei giorni scorsi, la giunta presieduta dal sindaco Alessandro Giulivi ha approvato la delibera propedeutica all’organizzazione del centro estivo comunale, situato in via Palmiro Togliatti, concedendo le dovute autorizzazioni e impartendo le direttive da seguire per lo svolgimento del servizio. A darne notizia è Alberto Riglietti, assessore ai Servizi sociali, allo Sport e alla Sanità.

“Esprimo la mia totale soddisfazione – dichiara Riglietti – in relazione al provvedimento, un atto con il quale il Comune ha messo a disposizione delle famiglie un servizio educativo di fondamentale importanza. Nello specifico, il centro estivo s’impegna a favorire l’equilibrato sviluppo psicofisico e l’adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, garantendo pari opportunità di istruzione, cura, relazione e gioco. Inoltre, abbiamo scelto di favorire l’integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione comunale, operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell’ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro”. I progetti approvati dalla giunta contengono specifiche indicazioni riguardanti le finalità e le motivazioni educative, con l’obiettivo di offrire ai bambini opportunità di incontro, gioco e socializzazione, percorsi educativi in spazi opportunamente attrezzati anche con il coinvolgimento di adulti familiari e dare risposte a nuovi e particolari bisogni, anche di contenuto sociale, espressi dalle famiglie. “L’iniziativa – spiega Riglietti – è pensata per accogliere bambini nella fascia d’età 0-5 anni, con priorità rivolta ai bambini iscritti all’asilo nido nell’anno educativo 2023-2024 e ai loro fratelli e sorelle. Il centro estivo è previsto per essere operativo dal 1° al 23 agosto, dal lunedi al venerdì ma viene offerta alle famiglie la possibilità di scegliere tra una frequenza settimanale o per l’intera durata del programma. Le iscrizioni, gestite direttamente dalla Leonardo società cooperativa sociale, saranno aperte fino a esaurimento posti e sarà data la possibilità di iscriversi in una lista d’attesa. Sono inoltre disponibili due modalità di frequenza con i costi di seguito riportati, entrambi comprensivi della somministrazione del pasto, che i frequentanti dovranno corrispondere direttamente alla cooperativa”. I costi e gli orari sono i seguenti: Orario Part-Time: dalle 7:30 alle 13:00 – Costo di 380 euro complessivo o 140 euro settimanale; Orario Full-Time: dalle 7:30 alle 16:00 - Costo di 460 euro complessivo o 170 euro settimanale.

“Il Comune di Tarquinia – conclude Alberto Riglietti – ritiene essenziale investire sull’infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l’estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”.

