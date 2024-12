CIVITAVECCHIA – Le bollette dell’acqua, particolarmente salate nelle ultime settimane, hanno destato allarme tra i cittadini di Civitavecchia, spingendo l’amministrazione comunale a intervenire prontamente. Come ha spiegato il sindaco Marco Piendibene in una conferenza, confermando sostanzialmente quanto anticipato nei giorni scorsi, in un incontro con Acea sono stati affrontati i disservizi idrici e le problematiche legate alla gestione delle tariffe. L’aumento è legato al fatto che, a partire dal 31 gennaio 2024, l’ultima parte del depuratore comunale è ufficialmente gestita da Acea – dopo lavori di messa a norma -, il che ha comportato un adeguamento delle tariffe, con un aumento fino al 300% di una cifra però «molto bassa. La cifra in bolletta – ha continuato Piendibene – è più elevata per via di un conguaglio che nelle prossime bollette non ci sarà e quindi l’aumento dovrebbe essere moderato e in linea con gli altri comuni».

Sul fronte dei servizi, Acea ha garantito una maggiore presenza in città, aprendo il punto di assistenza sulla mediana – di fronte al Palazzetto dello sport - tre giorni a settimana. Lì sarà presente un facilitatore che aiuterà le persone a prenotare un appuntamento con l’assistenza e aiuterà fisicamente l’utente negli appuntamenti (che si svolgeranno con operatori da remoto tramite una postazione nel punto) per supportare in particolare le persone anziane.

Infine, l’amministrazione comunale ha richiesto ad Acea di migliorare la gestione dell’idrico per il quartiere di Borgata Aurelia, particolarmente sofferente sul fronte dei rubinetti a secco. Secondo Piendibene si tratta di danni provocati da troppa pressione nel ripristinare il servizio dopo i fermi programmati, e non. Il Pincio ha chiesto anche il ripristino di un vecchio serbatoio da 1500 metri cubi per aumentare l’autonomia idrica del quartiere, attualmente legato ad un serbatoio da 1000 metri cubi. Nonostante la mancanza di responsabilità diretta sulla gestione idrica, il Comune continua a mantenere rapporti stretti con Acea per garantire un servizio migliore ai cittadini.

