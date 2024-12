FIUMICINO - Acea Ato 2, l'azienda che gestisce il servizio idrico nel territorio, rinnova l'invito ai propri clienti a proteggere i contatori idrici dal gelo, in vista del previsto brusco calo delle temperature nei prossimi giorni.

L'attenzione si concentra soprattutto sulle zone montane del territorio, dove il rischio di danni ai contatori è maggiore. La protezione adeguata dei contatori è di fondamentale importanza per evitare perdite o interruzioni nell'erogazione dell'acqua durante la stagione invernale. Secondo il Regolamento d'utenza, la cura e la manutenzione dei contatori sono a carico del cliente. Pertanto, Acea Ato 2 consiglia l'utilizzo di coperture provvisorie realizzate con materiali isolanti, come il polistirolo, il neoprene o il poliuretano in stato solido. Questi materiali offrono un'efficace protezione dagli agenti esterni e dal freddo. È importante evitare l'utilizzo di giornali o panni in stoffa per coprire i contatori, in quanto questi materiali rischiano di assorbire acqua e umidità, peggiorando la situazione anziché proteggerla. Inoltre, è consigliabile proteggere anche le tubature di entrata e uscita dal contatore. Acea Ato 2 sottolinea che l'uso di materiali di scarto cantieristico, come l'isolante termico, può risultare utile per questa finalità. L'azienda idrica informa inoltre di aver preso tutte le misure preventive necessarie per fronteggiare i repentini abbassamenti di temperatura. Il personale sarà impegnato nell'attuazione di tali misure al fine di limitare al massimo eventuali disagi per i clienti. Acea Ato 2 invita quindi tutti i propri utenti a seguire queste indicazioni per garantire il corretto funzionamento dei contatori idrici durante la stagione invernale. La collaborazione tra l'azienda e i clienti è fondamentale per preservare l'efficienza del servizio idrico e evitare inconvenienti legati alle basse temperature.