FIUMICINO - »Nella serata di ieri, durante l’incontro convocato da Aeroporti di Roma con oggetto assegnazione gara limitazione servizi di assistenza a terra ,è stata raggiunta un intesa tra le ooss e le società di handling aggiudicatarie e quella uscente».

Lo comunica una nota firmata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e UglTa.

I sindacati precisano: «Le aziende hanno tra loro condiviso i numeri e le mansioni del personale da trasferire , sulla base dei vettori che hanno cambiato handler comunicando i numeri alle ooss.

Le oo.ss. hanno sottoscritto un accordo con il quale si garantisce la piena occupazione e l'invarianza salariale a tutti i L avoratori interessati da questo processo.

Per il personale di staff, per il quale sarà garantita un offerta di lavoro presso una delle 4 società , le parti si rivedranno entro il 17 pv .

per il personale operativo 1650 FTE di cui 1561 sarà assunto da AirPort handling 45.4 FTE in Aviapartner e 42,9 FTE Aviation Services. Il personale interessato sarà assunto dalle rispettive società mantenendo invariata la propria busta paga. Per coloro che verranno assunti da AirPort handling società entrante su Fiumicino le scriventi hanno raggiunto un nuovo accordo per le modalità di assunzione.

L’accordo raggiunto prevede la completa salvaguardia sia occupazionale che retributiva per i Lavoratori interessati i quali continueranno a vedere riconosciuti tutti gli istituti attualmente presenti nella propria busta paga.

Il ticket restaurant del valore di 8 euro giornalieri , il costo del parcheggio sarà a completo carico dell' azienda.

Inoltre per tutti i lavoratori operanti in airside saranno organizzate delle navette inercampo con percorso diretto, a loro dedicate, con il preciso scopo di garantire il raggiungimento dei luoghi di lavoro con una tolleranza non recuperabile di 5 minuti in entrata e 5 in uscita .

Per quanto riguarda il Lavaggio dei DPI l’azienda metterà a disposizione dei lavoratori un servizio di lavanderia .

Entro 90 giorni dalla partenza operativa sarà avviata la contrattazione aziendale di 2 livello per un accordo integrativo aziendale che comprenda il Premio di Risultato, ulteriori benefit e istituti, per garantire un miglioramento delle attuali retribuzioni».