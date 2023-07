Rimedia una coltellata alla mano per difendere la fidanzata. E’ accaduto venerdì sera in centro storico. Secondo quanto di è potuto apprendere una coppia di fidanzati sarebbe stata avvicinata in Corso Italia da un 22, residente a Viterbo, già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, approfittando di un momento di assenza del fidanzato che si è allontanato per andare a prendere delle bibite, avrebbe tentato un approccio con la ragazza ma al suo rifiuto, l’avrebbe presa a schiaffi.

Proprio in quel momento stava ritornando il fidanzato. A questo punto fra i due sarebbe scoppiata una lite, finita poi, con una coltellata inflitta dal 22enne, alla mano del suo “rivale”.

Alcuni testimoni presenti al fatto, avrebbero visto l’aggressore rincorrere l' altro lungo il Corso, con un coltello in mano.

Immediato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno cercato di ricostruire l’accaduto e di rintracciare il 22, trovato poco dopo con il coltello ancora sporco di sangue.

Il giovane ferito è stato medicato al pronto soccorso di Belcolle ma non è grave.

I tre sono stati poi accompagnati negli uffici del comando provinciale dei carabinieri per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.