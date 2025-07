TARQUINIA - Sugli incarichi per i piani di sicurezza è scontro aperto tra maggioranza e opposizione a Tarquinia. Dopo le critiche di “opportunità” sollevate dalle opposizioni, per l’incarico affidato alla società del padre del consigliere Pd, arriva piccata la replica della giunta Sposetti. «In un recente intervento dei partiti di opposizione viene riportato che l’amministrazione comunale è colpevole di aver conferito incarichi per la redazione di piani di sicurezza ad una società, lamentando l’inopportunità politica e il mancato rispetto del principio di rotazione previsto dal Codice degli appalti. Vorremmo far notare a tal riguardo che in questo nostro primo anno di amministrazione abbiamo conferito incarichi per piani di sicurezza a due diverse società, nel pieno rispetto del principio di rotazione previsto, ma comunque non applicabile ad incarichi al di sotto dei cinquemila euro».

«Dati alla mano nell’anno 2023, la vecchia amministrazione aveva conferito sistematicamente i medesimi incarichi per piani di sicurezza esclusivamente ad una sola società, per un importo complessivo di circa 21.000 euro - aggiungono dalla maggioranza - Nella nostra gestione è invece dimostrato che nel periodo giugno 2024-luglio 2025 la società utilizzata in maniera esclusiva dalla vecchia amministrazione per la redazione di piani di sicurezza ha continuato a ricevere incarichi per un importo totale di circa 11.000 euro, mentre la società citata dalle opposizioni, la “Workers srls” nella quale operano vari professionisti, ha avuto incarichi per circa 7.300 euro».

«In quale delle due gestioni non è rispettato il principio di rotazione? - affermano dalla giunta Sposetti - È certo che per impartire lezioni di “opportunità politica”, bisogna averla praticata con costanza e trasparenza totali. La critica rivolta all’amministrazione per gli impegni di bilancio assunti è pretestuosa e dimostra che c’è ben poco da criticare su una gestione economica dell’ente imperniata sul rispetto di principi di economicità, legalità e responsabilità». «Ben vengano quindi - concludono dall’amministrazione Sposetti - delle critiche costruttive avanzate dalla minoranza nelle sedi opportune, ma non sterili polemiche fatte in maniera pretestuosa per mezzo di canali social degni del peggior populismo».

