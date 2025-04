S. MARINELLA – Questa mattina dalle 10 alle 12,30 gli attivisti della Comunità “A Tutto Sole”, la prima comunità energetica rinnovabile e solidale di Santa Marinella, saranno presenti sotto i portici del Cinema Lucciola per dare informazioni a chi voglia saperne di più di questa tematica. A Tutto Sole è la prima comunità energetica, costituita a Santa Marinella ed una delle prime in Italia. Nata dal desiderio di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici per mezzo delle energie rinnovabili, A Tutto Sole produce, grazie agli impianti di privati cittadini, energia solare pulita senza emissioni nocive per l’ambiente. Un processo democratico di produzione e consumo di energia dal basso che, se fosse una pratica di massa, rivoluzionerebbe il mercato dell’energia e produrrebbe consistenti risparmi di spesa per tutti. A Tutto Sole nasce il 3 dicembre 2022 e diventa Ente del Terzo Settore il 7 ottobre 2024, con l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore. “Essere Ets – dice la presidentessa di A Tutto Sole Clelia Di Liello - significa avere tra gli obiettivi della Cers non solo la salvaguardia ambientale, ma anche finalità di carattere sociale e solidaristico, quali la lotta alla povertà energetica e l’educazione ad un uso consapevole dell’energia. Nel novembre 2024, viene regolarmente registrata presso il Gestore del Sistema Energetico e pertanto è attiva a tutti gli effetti. Fa parte del coordinamento delle Cers di Roma e del Lazio, organismo creato per affrontare e risolvere gli ostacoli che frequentemente si presentano sul piano legislativo e che, come sottolineato dall’ultimo report di Legambiente, spesso agiscono da freno verso le nuove modalità sostenibili di produzione di energia”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA