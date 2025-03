LADISPOLI – Serena Bortone presenterà il suo libro “A te vicino così dolce” sabato prossimo alle 18. Appuntamento che si terrà nella libreria Scritti e Manoscritti di via Ancona, a Ladispoli. Si tratta di un romanzo tenero e avvincente, ma anche doloroso e pieno di coraggio sul tema dell’amore e dei suoi inganni. La scrittrice, che nel 2020 ha debutta su Rai 1 con una nuova trasmissione “Oggi è un altro giorno”, racconta con una prosa graffiante e fresca una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. Bortone dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 è in diretta con “Cinque in condotta”, il nuovo programma di Rai Radio 2. Nel 2007 ha guidato come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le primarie del Partito Democratico. Dialogherà con l’autrice Flavia Capone. Il libro è stato pubblicato da Rizzoli Editore.

