LADISPOLI – Albano Carrisi: un cuoco d’eccezione. E pensare che il cantante pugliese era solo di passaggio ma forse era già in vena di mettersi in cucina per deliziare il palato dei clienti. Sorpresa graditissima per l’azienda agricola La Rasenna che non ha potuto dire di no alla richiesta di uno dei più importanti personaggi musicali della storia italiana. «Albano è stato eccezionale – ammette Angelo Bugli, il “vero” chef della struttura – gli spaghetti aglio e olio buonissimi e sono stati rivisitati con una salsa e naturalmente peperoncino. Tanto che abbiamo deciso di inserirli nel nostro menù chiamandoli “Albanos”. È stata una giornata fantastica trascorsa con un personaggio umile e che non ha bisogno di presentazioni. Stava andando a Forte dei Marmi per un concerto e ha deciso di concedersi qui da noi una pausa gastronomica». Fortunate le persone al tavolo a vivere una domenica con Albano ma anche i clienti collegati alla pagina Facebook dello chef perché tutto era in diretta. Comprese le parole del cantante 80enne di Cellino San Marco. «Hanno scavato dagli etruschi oggi trovando me e mi hanno messo a fare cucina moderna. Ho spodestato lo chef», è il suo commento mentre sorseggia un calice di vino bianco trasmettendo tanta allegria. Infine la scelta sul prezzo dello spaghettone di Albano. Bugli ha proposto 50 euro. «Non scherzare Angelo, possiamo tranquillamente scendere a 18 euro, dai facciamo massimo 20».

