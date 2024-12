TARQUINIA – Tra arte e astronomia: a Tarquinia sabato 14 settembre una serata dedicata alle meraviglie della città e del cielo stellato.

Per la Notte internazionale dell’osservazione della luna, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) e il Gruppo Astrofili Galileo Galilei Aps (Grag) propongono un affascinante viaggio nella storia medievale del comune tirrenico, attraverso i suoi monumenti più prestigiosi, e nel cielo notturno per approfondire la comprensione delle meraviglie astronomiche.

Il primo appuntamento è alle 17,45, a piazza Cavour per una visita gratuita con la guida turistica Claudia Moroni che accompagnerà le persone alla scoperta delle terzerie del Poggio e della Valle, il castello primo nucleo abitativo di Corneto, in un itinerario che toccherà la chiesa di Santa Maria in Castello e il torrione detto di Matilde di Canossa; quindi, il belvedere del giardino della Ripa e delle chiese di San Giacomo e del Salvatore, il quartiere di San Martino, con uno sfizioso e rinfrescante aperitivo (a pagamento) per chi lo volesse a Vaniglia e Caffè, al civico 11 di piazza Giuseppe Verdi, più conosciuta come piazza d’Erba.

Al calare del sole fino a tarda sera, dalle 19 alle 23, nella suggestiva cornice di Campo Cialdi – Parco Palombini (ingresso libero), al civico 25 di via della Ripa, sarà possibile osservare da vicino la Luna e Saturno con telescopi del Grag e conoscere i segreti degli astri con le dettagliate spiegazioni degli astrofili dell’associazione.

Per la visita guidata è necessaria la prenotazione scrivendo a tarquiniense@gmail.com o inviando un messaggio Whatsapp al 339 2011849. Per avere informazioni sull’osservazione astronomica è possibile inviare una email a info@grag.org o chiamare al 347 5698423. In caso di maltempo, l’evento potrebbe essere annullato.

