TARQUINIA - Nel centenario della nascita di Franco Basaglia, la sezione soci Coop di Tarquinia, in collaborazione con Chiara Rinaldini e Anna Lisa Bonfranceschi, promuove per sabato 12 ottobre alle 11 un incontro pubblico per ricordare la figura e l’eredità di un medico psichiatra che ha rivoluzionato l’approccio scientifico e culturale alla malattia mentale. Un’occasione per riflettere, con il professor Tommaso Losavio, collaboratore di Basaglia a Trieste e ultimo direttore del manicomio più grande d’Europa, il Santa Maria della Pietà di Roma, sulla straordinaria storia della chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia e sulla difficile attuazione di una riforma che ha restituito dignità delle persone con disturbi mentali. Durante l’incontro verrà ricordato, infatti, in che modo la chiusura dei manicomi e il ritorno delle persone internate alla comunità abbia rappresentato un’occasione per cambiare lo sguardo sulla malattia mentale, sebbene in maniera non del tutto compiuta. Ancora oggi le persone con disagi psichici e le loro famiglie affrontano lo stigma della malattia e la difficoltà di ricevere l’assistenza di cui avrebbero bisogno. A prendere parte all’evento, presso la Biblioteca Vincenzo Cardarelli, saranno anche Angelo Centini, presidente di Demos 23 e il sociologo Luca Piras, che insieme ricorderanno le esperienze locali di attuazione della Legge 180 negli anni Ottanta, promosse dalla provincia di Siena e dal Comune di Tarquinia per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei malati psichici. Molti dei “matti” della provincia di Viterbo allora venivano indirizzati presso il manicomio di Siena, il San Niccolò. Grazie a Centini, che all’epoca collaborò ai progetti di reinserimento dei pazienti con attività lavorative-ricreative, e Piras, coautore di una ricerca storico-sociale sulla vita dei pazienti in manicomio, saranno ripercorse le vicende delle persone che vissero a cavallo della riforma Basaglia.

L’appuntamento con “La libertà è terapeutica. A cento anni dalla nascita di Franco Basaglia: la riforma psichiatrica tra Siena, Roma e Tarquinia” è per il 12 ottobre, presso la Sala degli specchi della Biblioteca Vincenzo Cardarelli, via Umberto I, 34. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia. Sono stati invitati il sindaco, l’assessore alle Politiche Sociali, l’Assessore alla Pubblica istruzione e l’assessore alla Biblioteca comunale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA