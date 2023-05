TARQUINIA - Il coordinamento civico contro le mafie nell’Alto Lazio, nato dall’iniziativa di cittadini e realtà associative del territorio (tra le quali “Semi di Pace”, l’Anpi sezione di Tarquinia, la Rete di scuole “Falcone”), ha fissato al 1 giugno prossimo un importante appuntamento che si svolgerà alla Cittadella di Semi di pace: un focus sui beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e sul loro riutilizzo a scopi sociali. Sarà un’occasione per informare sulla consistenza dei beni presenti nella provincia di Viterbo e stimolare le amministrazioni comunali ad un maggior attivismo in materia. L’inquadramento generale del tema, con una panoramica a livello nazionale, sarà affrontato da Toni Mira, giornalista di Avvenire e autore del libro “Dalle mafie ai cittadini. La vita nuova dei beni confiscati alla criminalità” (acquistabile in loco).