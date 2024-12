ALLUMIERE - "A scuola di Felicità": questo il titolo del bellissimo e utilissimo libro scritto da Eugenia Porro che è stato presentato lo scorso sabato 14 settembre ad Allumiere presso la Casa delle Arti nel palazzo Camerale e, in particolare, nella meravigliosa Casa delle Arti. L'incontro è stato promosso dalla Casa delle Arti in collaborazione con Wild Daisy - Outdoor education school, Asilo nel bosco.

È intervenuta l'autrice di 'A Scuola di felicità", Eugenia Porro; a moderare L'incontro è stara la professoressa Paola Polucci. Al termine della presentazione del libro è seguito un laboratorio creativo a tema curato da ''Wild Daisy - La Scuola Del Bosco''.

A "Scuola di Felicità" è un libro per bambini e genitori che vogliano vivere insieme un'esperienza di consapevolezza delle emozioni. Non è solo un libro di favole, è un'avventura e un percorso interattivo che si compie insieme a George, il protagonista delle sette storie, partecipando attivamente alle sue avventure come fossero quelle di ciascuno. All'incontro hanno partecipato mamme, papà anche qualche nonna.

"Per tutti, grandi e piccini, è stato un pomeriggio di musica, disegni, laboratori, letture ad alta voce, di bambini e genitori - spiegano dall'aps Casa delle Arti - ringraziamo l'autrice del libro Eugenia Porro di aver scelto questo luogo per presentarlo, Paola Polucci per averlo introdotto e aver promosso l'evento, Wild Daisy - Outdoor education school - La Scuola Del Bosco con Teacher Julia e Teacher Ani per i laboratori creativi. Potere alla parola quindi, sia essa scritta oppure disegnata. Al prossimo appuntamento".

