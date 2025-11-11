S. MARINELLA - Il Partito Democratico di Santa Marinella-Santa Severa, da appuntamento a tutti il 18 novembre alle 18 presso il 5/8 bistrot di via Milano. «Si terrà un incontro per confrontarci e per parlare delle sfide e degli obiettivi che attendono tutta la comunità democratica – dice la segretaria dem Lucia Gaglione - sarà un momento di dibattito e di partecipazione aperto a tutti con interventi dal pubblico, si parlerà della politica locale e delle politiche regionali, bilanci e proposte. Con noi sarà presente il segretario del Pd regionale Daniele Leodori, la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, per i saluti istituzionali il sindaco Pietro Tidei, gli amministratori del Partito Democratico, l'assessore e vice sindaco Andrea Amanati e la consigliera Paola Fratarcangeli. Per chi vorrà, potrà rinnovare la tessera 2025, per i nuovi iscritti un libro in regalo a scelta. I ragazzi e le ragazze dai 16 ai 26 che si iscrivono, entrano nel gruppo dei giovani democratici. Non mancate, il contributo di ognuno di noi è fondamentale per costruire un Pd più forte e più vicino alle persone.

