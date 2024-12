MONTALTO DI CASTRO – Manca poco all’accensione delle luci più attese dell’anno. Dal 6 dicembre fino al 6 gennaio Montalto e Pescia saranno avvolte dalla magica atmosfera del Natale. Un ricco calendario di appuntamenti pensato per grandi e piccoli, realizzato grazie alla collaborazione con le associazioni, i comitati e i cittadini.

Si parte il 6 dicembre con le letture e il laboratorio per bambini, iniziativa curata dalla libreria Il Bianconiglio presso la biblioteca comunale a cui seguirà, alle ore 18:00, il primo appuntamento con la rassegna letteraria “Il Venerdì dell’autore”, nell’ambito del progetto Vulci Viva.

Vittorio Gradoli, accompagnato dalle note della violinista Giulia Nardo Di Maio e dalle coreografie del Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti, presenterà il suo libro “Etruscheria. Erudili, antiquari ed etruscomani alla riscoperta del mito etrusco”.

La rassegna proseguirà il 13 dicembre con la presentazione del libro “Bocca di strega” dell’autore Sacha Naspini che torna al Complesso Monumentale San Sisto con la sua ultima opera, accompagnato dalle musiche di Andrea Tardioli e dalle coreografie del Centro Studio Danza.

La rassegna si concluderà il 20 dicembre con la presentazione del terzo volume di “Montalto di Castro. Storia di un territorio. Dal 1797 al 1870”. Un tour letterario sposato dall’Associazione Turismo & Commercio Montalto che sarà presente per offrire un piccolo buffet a conclusione di ciascun incontro.

E Babbo Natale? Come ogni anno l’apertura della Casetta di Babbo Natale segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie.

Il 7 e il 14 dicembre in Piazza Giacomo Matteotti, le Pink Ladies, la Konsu Animazione e la libreria Il Bianconiglio accoglieranno i bambini presso la magica dimora del Babbo più famoso del mondo per un pomeriggio di tanto divertimento. L’8 dicembre invece alla casetta di Babbo Natale a Pescia Romana (Punto Informazioni turistiche) l’Associazione MusicArte darà il via ad una serie di appuntamenti che proseguiranno fino alle soglie del nuovo anno: Tombola degli Gnomi il 15 dicembre e la Super Tombola di Babbo Natale il 28 dicembre.

Il centro storico rimane la location perfetta per un salto nel passato: il 7 dicembre nella suggestiva Piazza Padella verrà aperto il Presepe realizzato dal Comitato Centro Storico, un’anteprima che preparerà gli animi alla grande trasformazione del 22 dicembre quando le vie storiche di Montalto di Castro si trasformeranno in una piccola Betlemme dove prenderà vita l’XI edizione del Presepe Vivente come sempre coordinato dall’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce.

Immancabile l’appuntamento dell’8 dicembre al Teatro Lea Padovani dove la Compagnia Fantateatro porterà in scena la più tradizionale e affascinante storia del Natale, “Canto di Natale”, liberamente ispirata al racconto di Charles Dickens. Gli appuntamenti al Teatro non finiscono qua: in calendario, oltre agli spettacoli della stagione 2024/2025, anche la proiezione di “200% Wolf” il 14 dicembre e “Il Gladiatore 2” il 28 dicembre.

Ma il Teatro è per antonomasia il luogo in cui le arti prendono vita davanti agli occhi degli spettatori. A completare dunque l’atmosfera natalizia non può mancare il classico concerto di strumenti a fiato: il 23 dicembre l’Associazione Montalto in Musica - Corpo Bandistico M° Carlo Grani si esibirà nel concerto Note di Natale 2024. Con loro anche il gruppo musicale bambini Neo Nati Band. Rimanendo in tema di arti il 15 dicembre presso il Palazzo comunale verrà inaugurata la mostra personale di pittura di Loretta Cesari.

Il Natale è anche l’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme collaborando per rendere i luoghi del nostro vivere più belli ed accoglienti: l’8 dicembre alle 15:00 cittadini e commercianti si incontreranno lungo via Aurelia Tarquinia e Viale Garibaldi per allestire il cuore del paese mentre il 14 dicembre l’APS Montalto e Pescia Legate Insieme vi aspetta in Piazza delle Mimose a Pescia Romana per un “Natale in Musica… a cavallo”. Il Natale è anche solidarietà: sabato 21 presso al centro anziani di Pescia Romana si festeggerà con l’associazione MusicArte la Festa di Natale della Scuola dei Volontari; a Montalto invece presso Regina Pacis l’associazione Alba della Speranza propone la Tombola della Beneficenza.

Sabato 21 dicembre torna l’intramontabile Corsa dei Babbi Natale giunta alla sua 12°edizione curata dalla UISP Viterbo. Una sfida per grandi e piccoli che riscaldati da cappellini rossi e pon pon bianchi attraverseranno Viale Garibaldi e le vie del centro storico. La Uisp Viterbo sarà anche a Pescia Romana il 28 dicembre per la corsa dei bambini “Aspettando la Befana”.

Il 2025 non può che essere salutato dal tradizionale Tuffo al Mare - Only the brave che giunto alla 11° edizione si conferma come l’insostituibile evento di benvenuto dei nuovi 365 giorni ancora tutti da scrivere! L’associazione Fischi di Tramontana torna sul Lungomare Harmine per testare il coraggio di quanti in costume da bagno si cimenteranno nel tuffo più gelido di tutto l’anno!

Gennaio è anche il mese della danza: confermato l’appuntamento con lo stage Natale in Danza curato dal Centro Studio Danza di Lorella Rocchetti che ogni anno richiama sul territorio danzatori di tutta Italia per allenarsi con professionisti del settore, cimentandosi in coreografie e tecniche innovative.

Le festività si chiuderanno con gli eventi dedicati alla befana: domenica 5 gennaio l’Associazione MusicArte allieterà le vie del paese con canti e balli in attesa dell’Epifania mentre lunedì 6 gennaio la Proloco Montalto di Castro e Pescia Romana insieme all’Associazione Ippica e l’Associazione MusicArte accoglieranno l’arrivo dei Re Magi al Borgo Vecchio di Pescia Romana trasformata nella Betlemme che ha accolto la nascita di Gesù.

«Con l’Ufficio Turismo abbiamo lavorato alla stesura di questo programma - commenta il delegato al turismo Emanuele Miralli – con l’intento di offrire ai cittadini occasioni di incontro e condivisione. Devo ammettere che questo obiettivo si è dimostrato non solo un fine ma anche il motore che ha permesso la realizzazione di molti eventi. Come potrete notare infatti - continua Miralli - ogni evento vede il coinvolgimento di associazioni, comitati e cittadini e questo è già un grande risultato. Ringrazio sin da subito tutti coloro che si sono attivati per amore del proprio territorio - aggiunge Miralli - rendendo l’atmosfera natalizia non un momento passeggero da vivere passivamente come spettatori ma autori loro stessi della Magia del Natale. Vorrei inoltre ringraziare l’ufficio turismo che come ogni anno, oltre a lavorare alla programmazione e al coordinamento degli eventi, monitora costantemente i bandi regionali per tentare l’accesso a risorse economiche. Il Progetto "La Magia del Natale – Una corsa verso il Presepe Vivente", è stato oggetto di una richiesta di contributo presentata al Presidente del Consiglio della Regione Lazio per un importo di 10mila euro; tutto il programma natalizio, replicando la positiva esperienza dell’anno scorso, è stato invece presentato per il bando regionale “Avviso pubblico dedicato ai comuni del lazio, ai municipi del Comune di Roma, Enti gestori delle riserve e dei parchi regionali” per le manifestazioni da realizzare nel territorio della regione lazio nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025” per il quale è stato richiesto un contributo di 20mila euro, il massimo finanziamento previsto. Nell’attesa di conoscere la graduatoria finale – conclude Miralli – auguro a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale un sereno Natale».

