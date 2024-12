CERVETERI- Ufficialmente assegnata da un tecnico la redazione del piano urbano generale del traffico cittadino, documento obbligatorio per tutti i Comuni con più di 30mila abitanti. «Attraverso il Piano Urbano del Traffico, il cui incarico è stato affidato ad uno studio specializzato, ci poniamo l’obiettivo, attraverso una accurata analisi della situazione attuale di sosta, trasporto e mobilità urbana, di andare non soltanto a garantire una maggiore sicurezza e tutela in strada a veicoli e pedoni, ma anche di andare a migliorare la viabilità cittadina e più in generale la qualità della vita all’interno del Centro urbano cittadino - ha spiegato il sindaco, Elena Gubetti - da una revisione della circolazione nei luoghi di maggior affluenza e percorrenza, a tutte le zone con maggiori criticità o comunque più sensibili per la presenza di scuole, luoghi di aggregazione, nuclei abitativi e zone commerciali, dalle zone più decentrate fino al Centro Storico per il quale prevediamo un riassetto sia del traffico che delle aree parcheggio. Un lavoro importante quello che ci porterà all’approvazione definitiva del Piano, portato avanti insieme alla nostra Polizia Locale di cui beneficeremo tutti». «Un lavoro complesso e articolato, che si suddividerà in tre fasi e che contiamo di portare all’approvazione definitiva entro la fine del 2025 – ha aggiunto Gubetti - – la prima fase è dedicata all’analisi del territorio e del contesto urbano, conteggiando i veicoli in circolazione e i singoli spostamenti che si verificano nelle intersezioni principali. Da lì, si procederà all’avanzamento di proposte operative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per poi approfondire le tematiche più specifiche come ad esempio l’intersezione tra la via Aurelia e via Fontana Morella e la revisione dei parcheggi della parte alta del paese, di Piazza Aldo Moro e del Centro Storico». A questo, si aggiungeranno ulteriori innovazioni e opere viarie come l’installazione dei primi “cuscinetti berlinesi”. Dispositivi che già nei giorni scorsi sono stati posizionati su viale Manzoni, dove da tempo i residenti chiedevano un intervento concreto da parte del Comune per contrastare l’alta velocità dei veicoli sia nelle ore diurne che in quelle notturne. «Si tratta di una strada importante - ha proseguito il sindaco - che collega due aree vaste della nostra città e dove insistono oltre a numerosissime abitazioni, anche attività commerciali ed un parco giochi, tra l’altro appena messo completamente a nuovo grazie ai fondi del Pnrr. Subito dopo le festività natalizie, analoghi interventi sono previsti lungo la via Settevene Palo, in prossimità dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto e a Cerenova in viale Benedetto Marini e viale Fregene». «È chiaro che questi interventi non elimineranno del tutto possibili incidenti stradali – ha aggiunto Gubetti – il deterrente più efficace rimane sempre e comunque il rispetto dei limiti di velocità e delle regole del codice della strada, ma senza dubbio il loro posizionamento, in particolar modo per quelli vicini alle zone più sensibili come scuole, chiese e centri abitati, garantiranno una maggiore sicurezza e tutela a pedoni e altri automobilisti».

