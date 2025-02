LADISPOLI – L’opposizione critica e rilancia ancora sulle condizioni del manto stradale in molte zone della città. Prima i residenti, poi il gruppo della Sinistra Italiana, ora è la volta del Partito Democratico che lancia un’accusa nemmeno troppo velata all’amministrazione comunale. «Per festeggiare il passato Capodanno – attaccano i dem locali – la giunta ha programmato di spendere 400mila euro. Tra l’altro questi fondi sono parte dei 900mila euro che il Comune spende ogni anno per spettacoli vari che valgono appena la metà. Per il sindaco Grando la sicurezza stradale invece può attendere: tutte le strade, anche quelle di grande scorrimento e quindi molto pericolose, da anni non hanno più strisce pedonali visibili e gli attraversamenti pedonali rialzati non sono segnalati come invece prevede la legge». In questi giorni si sono aperte voragini piuttosto grandi in via Primo Mantovani e poi al Cerreto in via Parigi. «Sono delle violazioni delle norme – polemizza il Pd - un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti». Palazzo Falcone si è messo in moto per rattoppare i crateri più evidenti in modo straordinario ma come annunciato giorni fa dall’assessore alle Opere pubbliche, Marco Pierini, nei prossimi mesi scatterà il restyling della pavimentazione lesionata in alcuni rioni, come ad esempio Caere Vetus.

