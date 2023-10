CERVETERI - Fervono i preparativi per la “mezza maratona”. Domenica 22 ottobre appuntamento a Campo di Mare per una giornata di sport e di corsa. Nei giorni scorsi al palazzetto comunale si è svolto il tavolo tecnico insieme a Loredana Ricci e Mauro Di Giovanni, alla presenza del comandante di Polizia locale Cinzia Luchetti per definire gli ultimi aspetti tecnici ed organizzativi. Per maggiori informazioni si può contattare con un messaggio whatsapp il numero 3343837717.

©RIPRODUZIONE RISERVATA