CERVETERI – Le onde del mare, un tramonto dorato, un aperitivo tra le dita e la voce, viva ancora oggi, di Fabrizio De André. Sarà questa l’atmosfera che sabato 19 luglio accompagnerà il primo appuntamento del ciclo “Aperitivi letterari al tramonto”, promosso dalla Mondadori Bookstore Cerveteri in collaborazione con il “Banana Village” di Campo di Mare, all’interno del cartellone dell’Estate Caerite 2025.Alle ore 19:30, sul Lungomare dei Navigatori Etruschi protagonista della serata sarà Luigi Viva, scrittore, giornalista e biografo del grande Faber. Viva presenterà i suoi due celebri volumi: «Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole – Le canzoni e la musica di Fabrizio De André». Due testi fondamentali per conoscere l’artista, l’uomo e il pensiero di uno dei cantautori più amati e influenti della musica italiana.Attraverso i suoi racconti, Viva condurrà il pubblico in un viaggio che parte dalla Genova dell’adolescenza di De André, passando per gli anni delle prime canzoni, l’amicizia con Luigi Tenco, gli amori, l’isolamento in Sardegna, fino al dramma del sequestro e all’ultima stagione segnata dalla malattia. Un ritratto intimo e rigoroso, scritto con la delicatezza di chi ha conosciuto da vicino il protagonista, tanto che lo stesso De André ha autorizzato e rivisto in parte i contenuti dei volumi.«Gli appuntamenti letterari della Mondadori proseguono per tutta l’estate, ma con una nuova location – spiegano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, librai e promotori dell’iniziativa –, offriremo un cartellone di incontri con autori, scrittori e personaggi noti, non solo del mondo letterario, ma anche della radio, della TV e del cinema».Luigi Viva sarà anche protagonista domenica 20 luglio, al Parco della Legnara, con lo spettacolo “Viva De André”, un omaggio musicale alla poetica dell’autore genovese.L’iniziativa nasce dal successo della rassegna “#laMondadoriCerveteriIncontra”, che durante l’inverno ha riempito la libreria con eventi e presentazioni.

