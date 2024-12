LADISPOLI – Battezzato simpaticamente il nonnino “sprint” della città. A 90 anni può davvero insegnare tanto Antonio Baldacci che non riesce proprio a rinunciare all’attività fisica, e questo forse è il suo segreto. La ginnastica, con precisione la posturale, è ciò che lo rende più felice. Ha trovato nella palestra Puravida di Ladispoli una sua seconda famiglia. Aveva una moglie e tre figlie ma purtroppo non ci sono più.

È legato ad una nipote che però studia all’estero. Aveva tanti fratelli ma è rimasto solo e i suoi parenti più vicini si trovano in Germania. Il signor Antonio però è un combattivo, ha lavorato al Vaticano collaborando con il corpo dei Carabinieri e della Marina militare gestendo e coordinando molte persone. Non si è mai abbattuto, nonostante la vita gli abbia messo davanti sempre tante prove da superare. E per fortuna sul suo cammino ha trovato tanti amici che gli vogliono un gran bene. Non rinuncia mai alle lezioni di posturale il martedì e giovedì.

«Durante il lockdown – racconta Bruna Bartolini, titolare del centro e sua insegnante - ricordo di averlo informato che a gennaio 2021, per via della chiusure imposte anche alle palestre, avrei cominciato i corsi di fronte al mare in uno stabilimento. Si potevano soltanto fare lezioni all’aperto e lui è stato il primo a ricominciare la posturale. Era gennaio, ricordo benissimo anche questo, e Antonio era in prima fila». Il giorno del suo compleanno gli è stata organizzata una grande festa. Antonio cammina tutti i giorni almeno 12 chilometri e arriva sempre un’ora prima in palestra. «Quando la nipote era qui in Italia, lui le lasciava la macchina e veniva a piedi da via Roma attraversando l’intera città e rincasando sempre a piedi dopo gli allenamenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA