BASSANO ROMANO – Lazio in festa grazie al 10eLotto.

Nell’estrazione di martedì 18 luglio arriva da Roma la vincita più importante nel concorso.

Nella capitale vinti 101mila euro grazie a un “9 Oro” arrivato con una giocata del valore di 4 euro abbinata alla modalità frequente.

Sempre a Roma messa a segno una vincita da 10mila euro con un “8” in seguito a una giocata frequente da un solo euro. Lazio protagonista dell’ultimo concorso con una vincita da 10mila euro anche a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, con un “5 Doppio Oro” in una giocata frequente.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,8 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.