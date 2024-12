MONTALTO DI CASTRO - Incidente sull’Aurelia ieri sera poco dopo le 21. Una macchina è finita contro il guardrail centrale all’altezza di Montalto di Castro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale oltre che i sanitari del 118.

L’incidente si è verificato in direzione Tarquinia. Secondo le prime informazioni, il conducente rimasto ferito, non avrebbe riportato ferite preoccupanti. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla corsia opposta, causando alcuni rallentamenti. La viabilità è stata ripristinata solo nella tarda serata.

Tra le ipotesi al vaglio, potrebbe essersi trattato di una distrazione del conducente o di un problema tecnico del veicolo.

