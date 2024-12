«Dalla Regione Lazio oltre 160mila euro per le manifestazioni turistiche nella Tuscia». A comunicarlo, in una nota, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente. «Grazie ad una manovra di bilancio - spiega Zelli - l’amministrazione Rocca ha stanziato altri 167mila euro per gli eventi di rilievo dal punto di vista turistico che si svolgono nel Viterbese, somma che è andata ad aggiungersi ai contributi da più di 260mila euro concessi precedentemente. In particolare, con questa manovra è stato possibile finanziare tutti i comuni ammissibili da graduatoria. Nel dettaglio, 30mila sono stati destinati a San Pellegrino in Fiore, manifestazione che da decenni contribuisce ad espandere il marchio di Viterbo e della sua provincia non solo in Italia ma anche all’estero». Oltre a Viterbo, sono risultate idonee e finanziabili le domande presentate da ben 22 comuni della Tuscia: Acquapendente, Bagnoregio, Canino, Sutri, Civita Castellana, Lubriano, Tarquinia, Bassano in Teverina, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Blera, Nepi, Vetralla, Tuscania, Fabrica di Roma, Bassano Romano, Montefiascone, Vejano, Vasanello, Capranica, Caprarola, Monte Romano, Montalto di Castro e Capodimonte. A questi si aggiungono anche l’Ente gestore di parchi e riserve naturali della provincia di Viterbo e la Fondazione Vulci.

«Con questo atto - conclude il consigliere - la Regione Lazio a guida Fratelli d’Italia dimostra ancora una volta di essere al fianco dei comuni, da quelli più grandi fino ai più piccoli, nell’ottica di rilanciare il turismo regionale e contribuire allo sviluppo economico dei nostri territori».