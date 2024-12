CIVITAVECCHIA – L’assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli ha fatto tappa a Civitavecchia per incontrare il volontariato e ha promesso il taglio dell’Irap per le realtà del terzo settore.

Una notizia accolta da applausi dalle varie associazioni presenti a rappresentare il cuore di Civitavecchia, un evento che non poteva non tenersi presso la sede de Il Ponte e introdotto proprio dal suo presidente Pietro Messina che ha sottolineato la forza dell’associazionismo cittadino «all’ultimo appuntamento della manifestazione Il Volontariato promuove la vita hanno partecipato oltre 40 realtà».

L’assessore a Cultura e Turismo Simona Galizia, che ha portato i saluti del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei, ha ringraziato la Regione Lazio per l’attenzione che sta mostrando per Civitavecchia e ha pregato l’assessore Maselli di «stare accanto a realtà come Il Ponte e le altre associazioni che rispecchiano il cuore delle persone che da anni riescono a realizzare cose magiche».

In sala anche l’ex assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli.

TANTE IMPORTANTI MISURE IN ARRIVO

Maselli ha ricordato che a un anno dall’insediamento della giunta Rocca molto è stato fatto, nell’ottica dell’integrazione socio-sanitaria e molto altro. Tante iniziative in arrivo, tra queste l'elezione del Garante dei Disabili - il nome arriverà nei prossimi giorni - per affrontare le criticità, il forte sostegno al "Dopo di noi" con il patrimonio immobiliare solidale in cui si possono far confluire immobili di proprietà (ricevendo 50mila euro per ristrutturazioni) o in affitto (ricevendo l’80% del canone di locazione) per progetti inerenti il Dopo di noi. Inoltre, l'Asilo Savoia offre servizi informativi sull'apertura di struttur e "Dopo di noi". Vengono destinati fondi per corsi di lingua dei segni. Gli enti del terzo settore - tramite un bando - potranno offrire tirocini formativi con contributi regionali, mentre una legge in discussione esenta gli enti dal pagamento dell'IRAP. Si prepara anche una legge a sostegno dei caregiver, che avranno finalmente un ruolo attivo soprattutto nella creazione del Piano assistenziale individuale e avranno finanziamenti per corsi di aggiornamento e agevolazioni lavorative, oltre alla creazione della giornata del caregiver.

IL PROGETTO

Un particolare interesse è dedicato al progetto Tobia che vede la creazione di un team di operatori per accogliere e accompagnare nelle cure i pazienti disabili e le loro famiglie. Infine, tra le varie azioni messe in campo, c’è - approderà in consiglio regionale entro maggio - «il primo piano regionale sull'autismo. Dal gruppo di lavoro di esperti che ho messo in piedi ho preteso la massima linearità e semplicità». Un passaggio anche sulla sanità e sui cambiamenti che avverranno da qui ai prossimi due anni: «La regione Lazio è seduta su una montagna di soldi».

Maselli ha poi ascoltato AssProha, Avis, La Casa di Cristina, Cri di Santa Marinella, Crocerossine di Italia, Consulta delle donne, Navigarte e Il Volontariato promuove la vita.

