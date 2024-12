VITORCHIANO - Muove i primi passi la Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) Vitorchiano Solare, finalizzata ad una sempre maggiore sostenibilità del paese e del territorio.

Martedì prossimo, 17 dicembre alle 17, presso la sala consiliare del Comune di Vitorchiano è in programma un incontro pubblico per conoscere e approfondire le opportunità di far parte di una comunità energetica, alla presenza di Roberto Cirioni, consulente esterno che ha seguito l’intero percorso.

Vitorchiano Solare è un’associazione senza scopo di lucro formalmente costituita il 18 aprile 2023, in seguito al fondamentale passaggio in consiglio comunale del 6 aprile dello stesso anno, quando sono stati discussi e approvati all’unanimità il suo statuto e il relativo regolamento.

Ora la Comunità Energetica Rinnovabile vitorchianese prende forma, recepisce nel suo statuto tutte le modifiche e gli aggiornamenti normativi e diviene concreta, trasformandosi in un’importante occasione in termini di sostenibilità ambientale e di risparmio economico per gli utenti che ne faranno parte.

L’obiettivo principale della Comunità Energetica Rinnovabile di Vitorchiano, a cui potranno progressivamente aderire privati cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali titolari di utenza elettrica, è fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati nel territorio comunale, promuovendo anche l’installazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e la riduzione dei costi energetici per gli stessi associati.

Proprio nell’incontro dell’aprile 2023 i soci fondatori, che avevano aderito al primo bando pubblico insieme al Comune e alla Parrocchia di Vitorchiano, avevano letto lo statuto e successivamente votato il consiglio direttivo, per le cui cariche non è previsto nessun ristoro economico. Si è quindi proceduto alle registrazioni di legge presso l’Agenzia delle Entrate e alle successive modifiche dettate da successivi aggiornamenti normativi.

La Cer di Vitorchiano è quindi un’associazione di cittadini, aziende e amministrazione locale che uniscono le forze per produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile a livello locale.

Le comunità energetiche offrono infatti numerosi vantaggi di carattere ambientale (riduzione emissioni CO2 e minor impatto ambientale), sociale (miglioramento della qualità della vita e coinvolgimento della comunità nella produzione e gestione dell'energia) ed economico (risparmio e autosufficienza energetici, con riduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali e dai fornitori esterni).

«Vitorchiano Solare è uno degli obiettivi inseriti nel programma elettorale del 2021 - ricorda il sindaco Ruggero Grassotti - su cui si è lavorato fin dall’insediamento con l’obiettivo di assistere e permettere la costituzione di un comprensorio di abitazioni e attività private agevolate dal punto di vista energetico e che può estendersi all’intero territorio del nostro Comune».

«Un progetto e un impegno - commenta il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni - in cui autoproduzione e autoconsumo energetico sono centrali per far crescere e sviluppare una società sostenibile.

Il prossimo passo è quello di sensibilizzare i cittadini verso tale opportunità e l’incontro sarà la prima occasione per dare anche indicazioni su come aderire alla Cer. Importante ricordare che questo è uno strumento con il quale sarà possibile accedere a specifici finanziamenti, anche in seno al Pnrr, con indubbi vantaggi economici e patrimoniali per il territorio e per i cittadini.

Un ringraziamento, in questo percorso, va al consigliere Alessandro Vagnoni, all’ex sindaco Plinio Vagnozzi e al signor Augusto Ricci per aver sostenuto, partecipato e collaborato attivamente alla realizzazione del progetto».