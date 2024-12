Qualcuno ieri mattina gridava al “miracolo”. Erano decenni che i residenti di via Santa Maria della Grotticella attendevano l’asfaltatura della via che, secondo alcuni, non era stata più risistemata dagli anni Settanta. Ieri mattina, come annunciato ufficialmente da Palazzo dei Priori, sono iniziati i lavori di asfaltatura globale di via Santa Maria della Grotticella, snodo fondamentale di collegamento tra via Santa Maria in Gradi, San Martino al Cimino e i quartieri Salamaro e Carmine. I lavori già stasera dovrebbero essere in fase avanzata e, se tutto andrà bene, dovrebbero terminare entro sabato al massimo. «Via della Grotticella è sicuramente una delle vie più sofferenti del tessuto viario cittadino – dice l’assessore ai lavori pubblico Stefano Floris - Questa via fa parte del lotto 2 del progetto da 5 milioni di euro che il Comune ha finanziato con il ricorso alla Cassa Depositi e prestiti». I lavori sono partiti ieri mattina alle 7.30 e coinvolgono più camion getta asfalto ed operai impegnati a sistemare l’asfalto sulla strada. La viabilità è regolata con senso unico “utilizzando via Rossini, via Fleming e la vecchia Sammartinese per uscire da Viterbo e via Santa Maria in Gradi e via San Biele per entrare sulla via che stiamo asfaltando”. L’amministrazione Frontini più volte ha tenuto a precisare che queste asfaltature rientrano in soldi richiesti direttamente per le emergenze viarie cittadine e, a breve, partiranno i lavori per altre vie ammalorate come viale Baracca, la Teverina, Cassia Sud e, in zona Poggino, via dell’Industria e via dell’Agricoltura. I lavori erano spediti anche per via Belluno ma il rinvenimento della bomba in via De Gasperi lo scorso 20 marzo ha bloccato tutto fino al 7 maggio, giorno scelto dalla prefettura di Viterbo, in sinergia con Comune e forze dell’ordine, per le operazioni di disinnesco e conseguente evacuazione di circa 30 mila viterbesi nel raggio di 1,8 chilometri dall’ordigno. L’asfaltatura di via Santa Maria della Grotticella è un segnale importante dopo che si era costituito anche un comitato di zona che aveva fatto una raccolta firme dei residenti per spingere l’amministrazione ad intervenire. Prima è stata asfaltata via Rossini e, finalmente, i residenti della via principale del quartiere, via della Grotticella, vedono un manto stradale nuovo dopo decenni di attesa.