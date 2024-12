Oggi pomeriggio sopralluogo alla ex chiesa della Pace, luogo che da anni ospita le prove di portata dei facchini.

Nei giorni scorsi, complici le prime immagini delle statue e del traliccio che raccontavano il prendere forma di Dies Natalis, la nostra testata aveva intervistato il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini. Anche perché, mentre la nuova creazione artistica firmata Raffaele Ascenzi sta “nascendo” grazie alla maestria dei costruttori Fiorillo, l’agenda dei facchini prevede delle attività che sono propedeutiche al grande appuntamento del 3 settembre. Tra queste il presidente aveva rammentato le tradizionali prove di portata a fine giugno. Tre giorni in cui aspiranti e “vecchi” facchini si cimentano a portare in spalla una cassetta da 150 chili per un tragitto circolare di circa 100 metri. Luogo canonico del cimento: la ex chiesa di Santa Maria della Pace. Circa una decina di giorni fa però la zona attorno alla gradinata dell'edificio è stata transennata per la caduta di un decoro dalla facciata. Mettendo a rischio la possibilità di effettuare le prove di portata.

Oggi pomeriggio è previsto un sopralluogo in loco per valutare la situazione e capire se dal 20 al 22 giugno lo spazio sarà accessibile ai facchini. Il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini comunque attende con serenità l’esito della ricognizione. Anche perché, pur non dichiarandolo espressamente, lascia intendere che si starebbero valutando delle possibili alternative. E che probabilmente uno spazio idoneo sarebbe già stato individuato.