Nel corso dei lavori presso l’ex tribunale emerge un affresco per il quale il Comune ha approvato una variante all’intervento. Come è noto il complesso dei Carmelitani scalzi in piazza Fontana Grande è interessato da lavori di riqualificazione, finanziati con fondi Pnrr.

L’affresco decorativo, considerato di particolare pregio, è stato trovato all’interno delle stanze numero 18, 19 e 20. Raffigura puttini e nuvolette e, da una prima analisi, è stato datato tra il ’700 e l’800. Il Comune e la Soprintendenza hanno deciso di procedere con il restauro, esteso anche alla pavimentazione del chiostro. Previsto inoltre il completo rifacimento delle coperture dell’edificio conventuale.

Con la determinazione n. 1821 del 7 luglio scorso, il dirigente del settore lavori pubblici Luca Cosimi ha approvato una perizia suppletiva e di variante che prevede un incremento contrattuale di 535.263 euro oltre iva (588.790 euro complessivi) e una proroga di 145 giorni per l’ultimazione dei lavori.

Il contratto originale con la società Mar.Sal. Restauri Srl sale a 3.556.774 euro. La ditta esecutrice ha sottoscritto l’atto, accettando tempi e condizioni economiche. I nuovi impegni rientrano comunque nel bilancio comunale 2025.