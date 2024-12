Proseguono i lavori Pnrr per la riqualificazione di piazza Crispi.

In questi giorni - fa sapere Palazzo dei Priori - si sta lavorando alla nuova pavimentazione della piazza che è in fase di completamento. E’ stata anche spostata l’edicola, ora collocata accanto al museo civico in uno spazio appositamente creato. Nella piazza, di fronte alla chiesa e al museo, verrà realizzata una zona di rispetto in cui troveranno collocazione fioriere, alberi e panchine.

La qualità della piazza sarà inoltre migliorata grazie alla pavimentazione drenante.

Un’ampia zona verrà destinata agli stalli per i motorini che aumenteranno di circa 35 unità rispetto a quelli attuali, così da dare risposta alla carenza di stalli per gli studenti delle scuole mentre sarà mantenuto inalterato quello dei parcheggi dedicati alle auto. La viabilità non subirà comunque modifiche.

“L’intervento sulla piazza - si legge nella nota del Comune - ha anche lo scopo di restituire la giusta dignità alla chiesa di santa Maria della Verità di fronte alla quale si sta realizzando una pavimentazione in sampietrini”.

Nei vari interventi previsti complessivamente intorno alle mura saranno piantati ben 88 alberi in più rispetto agli attuali e oltre 2200 arbusti di specie arboree appositamente selezionate, mentre la superficie a prato in prossimità delle mura aumenterà da 6.385,74 metri quadrati a 6.519,02mq, ovvero 133,28 metri quadrati in più.

«L'intervento su piazza Crispi viene incontro alle esigenze dei residenti cosi come degli studenti - - dice la sindaca Chiara Frontini - ma si tratta anche di un elemento importante nella riqualificazione delle mura che ha un grande valore dal punto di vista urbanistico, ambientale e storico quando tutti questi lavori saranno completati, il colpo d’occhio per chi arriverà a Viterbo sarà particolarmente suggestivo. Al tempo stesso - conclude - sarà possibile godere al meglio della passeggiata intorno alle mura. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per rendere la città più funzionale e più bella».