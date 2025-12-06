Non un taglio di nastro ma la rimozione di una transenna compiuta personalmente dalla sindaca Chiara Frontini, dall’intera giunta e dai consiglieri di maggioranza. È l’insolita modalità di inaugurazione che ha sancito ieri l’apertura del riqualificato parcheggio delle Fortezze.

«Impegno rispettato. Avevamo garantito la riapertura prima di Natale e l’abbiamo fatto» ha sottolineato la prima cittadina. Per poi specificare che «i lavori nella zona non sono ancora terminati ma i posti auto a servizio del centro e del quadrante sud sono stati restituiti alla cittadinanza. La capienza, come numero di stalli, è rimasta inalterata anzi ne abbiamo recuperato 2-3 in più».

E a testimonianza di quanto la “fame” di parcheggi a Viterbo sia endemica, appena la transenna è stata rimossa gli stalli sono stati presi d'assalto e velocemente riempiti.

Frontini ha tenuto a sottolineare che l’area è stata riqualificata non solo dal punto di vista funzionale, con la sistemazione del manto stradale, ma anche arredata con dodici nuovi alberature. E, a proposito dell’attenzione al verde da parte del Comune, ha voluto anche evidenziare: «Abbiamo fatto di tutto per salvare un pino presente da anni, naturalmente dopo aver verificato che fosse sano e non presentasse problemi di staticità».

Una riapertura slittata di tre giorni per questioni tecniche. La puntualizzazione è arrivata dall’assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne. «Avevamo urgenza di riaprire - ha dichiarato - avendo garantito che sarebbe accaduto prima delle festività natalizie». Dettagliando l’intervento ha spiegato: «È stato installato un semaforo intelligente per governare l’entrata e l’uscita dal posteggio poi si procederà con la revisione del sistema semaforico. Sulla pavimentazione stradale sono state posizionate delle betonelle drenanti. È tutto predisposto per un nuovo impianto di illuminazione e stiamo ragionando sull’installazione di nuove telecamere». L’opera, che rientra nell’ambito del progetto della passeggiata ecologica intorno alle mura, prosegue con «l’illuminazione artistica delle torri di questo tratto di mura e con i lavori per il recupero della chiesa delle Fortezze, che stiamo portando avanti in parallelo con la soprintendenza». Con la sottolineatura che «al termine dell’intervento non avremo solo un luogo di sosta ma un’area con parcheggio».

Perché la zona delle Fortezze «diventerà il palcoscenico estivo per le rappresentazioni delle realtà teatrali locali» è intervenuto l’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi. In tema di sicurezza, oltre alla valutazione sul posizionamento di altre telecamere, il consigliere Umberto Di Fusco ha rimarcato: «Se torni a popolare la zona, che sarà a uso di eventi culturali, involontariamente ridai anche sicurezza».

Gli stalli blu indicano la sosta a pagamento e, seppur distante solo pochi metri da Porta Romana, il parcheggio è classificato tra quelli fuori le mura. Il costo del tagliando è quindi di 1 euro l’ora, con possibilità di biglietto giornaliero a 3,50 mentre è gratuito per i residenti del settore. Tra i presenti all’inaugurazione gli assessori Rosanna Giliberto, Giancarlo Martinengo, Patrizia Notaristefano, numerosi consiglieri del Patto civico e di Io Apro-Rinascimento e Ombretta Ciorba dell’azienda esecutrice dei lavori.