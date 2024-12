L’amministrazione comunale dà il via alle procedure per l’installazione di un varco elettronico di Bagnaia, il primo dei due annunciati.

L’altro, infatti, dovrebbe essere installato a Porta Romana per il quale si sono già registrate le proteste dei commercianti di via Garibaldi, piazza Fontana Grande e via Cavour.

Il varco elettronico servirà a controllare la ztl di Bagnaia rispetto alla quale il Comune ha confermato l’istituzione della ztl nel centro storico ossia la “vigenza dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, fatta salva la possibilità di carico e scarico per i residenti, confermando altresì la perimetrazione dell’ambito viario come segue: piazza Castello - via Schizzaloca - via Malsalto - via della Rupe - largo Don Milioni - via Tondi - via Malatesta - via Cardinal Ragonesi - via Forno di sotto”.

Ai fini pratici non cambia nulla salvo che eventuali accessi abusivi saranno registrati dalla telecamera.

Nella delibera si specifica inoltre che «dovrà essere attuato un necessario periodo di pre-esercizio, al termine del quale, valutati gli esiti e adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, si potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario».

Per quanto riguarda l’installazione del varco su Porta Romana questa non avverrà prima del 2024 e comunque - secondo quanto assicurato la sindaca Frontini nei mesi scorsi - entrerà in funzione solo dopo l’approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile e dovrebbe servire per gli eventi serali del periodo estivo.

«Una volta che c’è il piano – aveva detto la sindaca – partirà anche l’attività di concertazione con tutte le categorie».