Il Circolo di Fratelli d’Italia di Viterbo esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno presentato dal proprio gruppo consiliare per la riqualificazione del Parco Norma Cossetto a San Martino attraverso l’installazione di impianti per la pratica sportiva.

Un importante risultato che segna un primo passo per creare un luogo di aggregazione fruibile a tutta la cittadinanza, famiglie e giovani.

Frutto di un lavoro condiviso con tutto il circolo anche a seguito di sopralluoghi effettuati da Martina Minchella col consigliere Achilli.

Da sempre Fratelli d’Italia sostiene che lo sport è fonte di benessere per una comunità e lo dimostra giorno dopo giorno anche con la propria azione quotidiana sul territorio, come dimostra l’ordine del giorno approvato oggi