CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale ha approvato un progetto di potenziamento e adeguamento del sistema di videosorveglianza cittadino, per un importo complessivo di circa 49mila euro. Questo progetto sarà stato presentato nell'ambito dell'avviso pubblico regionale "Sicurezza in Comune", e mira a garantire un maggiore controllo del territorio attraverso il monitoraggio degli ingressi e delle uscite dai quartieri periferici della città. L’iniziativa, che mira all'ottenimento di un contributo regionale a fondo perduto, è stata redatta dal Servizio Lavori Pubblici e Ambiente ed è finalizzata a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. In un contesto in cui si registra un "aumento dei furti - si legge - commessi sul territorio" e con l'afflusso di numerosi turisti provenienti dal porto, la sicurezza integrata assume infatti un ruolo cruciale.

