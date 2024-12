«Lo stato di degrado in cui versa viale Mariano Romiti è inaccettabile e richiede un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale». È quanto denuncia in un’interrogazione comunale il consigliere comunale, Luisa Ciambella, del gruppo Per il Bene Comune, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da residenti della zona e da persone che frequentano gli uffici e le attività commerciali situati nelle vicinanze. «La situazione attuale dei marciapiedi di viale Mariano Romiti è davvero allarmante - afferma il consigliere - Erba alta, sporcizia, rifiuti abbandonati e persino “escrementi umani” stanno rendendo l’area impraticabile e insicura per i cittadini».

In particolare, oltre alla presenza di erbacce che ostacolano il passaggio dei pedoni, è stata segnalata una grande quantità di immondizia accumulata nelle siepi e lungo i marciapiedi, tra cui bottiglie di alcolici, cartacce e altri rifiuti. La presenza di deiezioni in alcuni punti, inoltre, rappresenta un serio problema igienico-sanitario che non può essere ignorato.

«Questa situazione di degrado non riguarda solo i residenti di viale Mariano Romiti, ma anche le tante persone che ogni giorno si recano negli uffici, nelle attività commerciali e nei servizi situati lungo la via - sottolinea il capogruppo di Per il Bene Comune - È inaccettabile che un’area così frequentata e importante per la nostra città si trovi in uno stato di abbandono totale».

Nell’interrogazione depositata da Luisa Ciambella, si chiede un intervento tempestivo e concreto da parte dell’amministrazione comunale per risolvere questa situazione di degrado urbano, invitando il sindaco e gli assessori competenti a predisporre: un intervento immediato di pulizia e sfalcio dell’erba lungo i marciapiedi e la rimozione dei rifiuti accumulati nelle siepi e sui marciapiedi, e il ripristino di condizioni igieniche adeguate.

«È fondamentale che l’amministrazione si attivi immediatamente per restituire dignità e sicurezza a viale Mariano Romiti - conclude Luisa Ciambella - Speriamo che il neoassessore Giancarlo Martinengo, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, si occupi fin da subito di ridare un’immagine e un decoro alla città degno della storia e del nome di Viterbo. Questo non è solo un problema estetico, ma una questione che riguarda il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini».