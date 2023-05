CIVITAVECCHIA – Via alla gara per affidare la realizzazione degli interventi di “ristrutturazione, adeguamento normativo, efficientamento energetico - patrimonio residenziale - II° stralcio funzionale - via Santa Barbara 4,6” per 1 milione e 500 mila euro. Si tratta di un intervento massiccio su due delle quattro palazzine di via Santa Barbara nell’ambito della riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (missione 2: sicuro, verde e sociale), fondo complementare al Pnrr. Ora dal Pincio c’è l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico economia per i lavori relativi alp rogetto che darà un nuovo volto all’area che da anni attende un intervento di riqualificazione. La decisione di accelerare è legata alla necessità di non perdere i fondi Pnrr e di rispettare le tempistiche imposte, insomma si spinge sul pedale dell’acceleratore per dare una risposta concreta agli abitanti delle palazzine che da anni attendono interventi che diano nuova dignità ad un’area centrale. A fine gennaio 2022 il consigliere della Lega Antonio Giammusso commentata: «Ancora una volta l’Amministrazione Tedesco dimostra di avere una progettualità che convince - ha spiegato - questo è il frutto di un lavoro che parte da lontano e che mi ha visto personalmente impegnato, con tutta la maggioranza, in un fitto confronto con la Regione Lazio: spiegando le ragioni di questo territorio, abbiamo convinto della necessità di dimostrare attenzione verso via Santa Barbara e oggi possiamo dire che, grazie alla progettualità dell’Amministrazione e al lavoro degli uffici, quell’intervento arriverà». Ora la palla passa alla Cuc Consorzio I Castelli della Sapienza per le procedure di gara.

