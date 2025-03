CIVITAVECCHIA – La rotatoria tra viale Garibaldi e largo Plebiscito, di fronte a varco Fortezza, da oggi è intitolata ufficialmente a Mafalda Molinari. Il sindaco Marco Piendibene ed i nipoti Mario Molinari e Antonio Biso, hanno infatti scoperto la targa nel corso della cerimonia alla quale hanno preso parte diversi cittadini, oltre agli esponenti di FdI dai quali è partita la richiesta di tributare alla figura della senatrice Molinari un riconoscimento della città di Civitavecchia.

«Con l’intitolazione di oggi – ha spiegato il sindaco Piendibene – andiamo a riconoscere l’impegno e la dedizione per Civitavecchia di Mafalda Molinari, una delle donne più attive dell’industria italiana del Novecento, che si è impegnata fortemente anche sul piano sociale, diventando un punto di riferimento per la nostra città. Ha dato vita alla Fondazione Molinari che, ancora oggi, continua a rappresentare un sostegno concreto per la comunità. Ricordare il suo operato – ha aggiunto – vuol dire anche tramandare alle future generazioni i valori del lavoro, della solidarietà e del servizio alla comunità che l’hanno sempre guidata. Grazie quindi alla sua famiglia e a chi, attraverso la Fondazione Molinari, prosegue sulla strada della solidarietà».

«Spero che questa intitolazione aiuti a ricordare la sua figura che ha dato tanto al territorio e a tante famiglie – ha commentato il nipote Mario Molinari, che continua a portare l’azienda nel mondo – mia zia, e chi l’ha conosciuta può confermarlo, non ha mai fatto distinzioni di alcun tipo. È stata un grande esempio di emancipazione femminile sul territorio».

«Un’intitolazione doverosa – ha quindi ribadito Emanuela Mari, consigliere regionale di FdI che propose la mozione all’aula Pucci, votata all’unanimità – siamo di fronte ad una donna che, in silenzio, ha sempre dato tanto alla città. Mi fa piacere che questa intitolazione avvenga a ridosso dell’8 marzo, a ricordare una grande donna».