TARQUINIA - Importante incontro dei dipendenti dell’Ente con Alessandro Sacripanti, assessore dell’Università Agraria con delega al Personale, e il rappresentante dell’organizzazione sindacale.

La riunione, caratterizzata da uno spirito di collaborazione e cordialità, si è svolta a Palazzo Vipereschi, sede dell’Ente, e ha visto attorno al tavolo tutti i dipendenti dell’Università Agraria, l’assessore al Personale Alessandro Sacripanti, il segretario Maria Bellucci e il delegato del Sindacato Cisl Viterbo Renato Trapé.

L’assise è stata un’opportunità di confronto sulle diverse tematiche e questioni che riguardano il personale e le dinamiche organizzative dell’Ente.

L’amministrazione in carica, diretta dal presidente Alberto Riglietti, ha sempre mostrato una forte sensibilità alle esigenze dei dipendenti, anche verso le richieste per avviare eventuali progressioni previste dal contratto di settore, per gratificare il personale attualmente in servizio.

L’assessore Sacripanti ha rimarcato l’importanza del lavoro svolto dal personale, sia quello del settore amministrativo che quello impegnato al Centro Aziendale, e ha garantito un binario collaborativo e orientato a raggiungere gli obiettivi comuni a vantaggio della comunità di Tarquinia.