CIVITAVECCHIA – Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra Confcommercio Litorale Nord e l'assessore al Commercio Enzo D’Antò, in cui sono stati discussi temi di grande rilevanza per lo sviluppo economico locale.

La riunione ha permesso di affrontare vari argomenti presentati nel documento ufficiale di sviluppo durante la recente campagna elettorale, consolidando una collaborazione promettente per il futuro del settore.

Uno dei punti cardine dell'incontro è stata la questione del marchio DE.CO. (Denominazione Comunale). Dopo quasi quattro anni dalla richiesta iniziale, che aveva visto la collaborazione del precedente consiglio direttivo e degli uffici legali di Confcommercio Roma, l'assessore D’Antò ha garantito che l'ufficializzazione del marchio avverrà a breve. Questo riconoscimento rappresenterà un valore aggiunto per i commercianti locali, consentendo di valorizzare ulteriormente i prodotti tipici del territorio.

Si è discusso anche delle installazioni esterne, cercando soluzioni condivise che non gravino economicamente sulle attività commerciali. In particolare, è stata richiesta l'introduzione di un regolamento specifico sui dehors, che sia snello e semplice, in collaborazione con la Sovrintendenza di Roma, per migliorare la ricettività di bar e ristoranti.

Un altro tema trattato è stato quello della tassa sui rifiuti, che richiederà il coinvolgimento di ulteriori uffici competenti per trovare una soluzione adeguata alle esigenze dei commercianti.

L'incontro ha visto anche la presentazione del progetto di digitalizzazione della città, denominato CIVITAverso.

L’assessore ha mostrato grande apertura verso questa iniziativa, riconoscendone il potenziale per l'internazionalizzazione e il salto di qualità che potrebbe rappresentare per la città. Si esploreranno formule di finanziamento attraverso bandi e piattaforme di crowdfunding. Infine, è stata concordata l'istituzione di un tavolo permanente dedicato allo sviluppo del commercio cittadino, con incontri mensili ricorrenti, per monitorare e favorire il progresso delle iniziative discusse. Confcommercio Litorale Nord esprime gratitudine all'assessore Enzo D’Antò per la disponibilità e l'interesse dimostrati, confidando che, attraverso la collaborazione con gli uffici comunali, si possano raggiungere risultati significativi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA