Sabato scorso, presso la storica Casina Trincia, si è svolto un importante convegno organizzato dall’associazione Italia Nostra, sulla riqualificazione urbanistica di Santa Marinella e Santa Severa. L’evento ha riunito esperti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, mettendo in evidenza la necessità di un nuovo piano regolatore e di una gestione sostenibile del territorio.

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha aperto i lavori sottolineando l’urgenza di superare il vecchio piano regolatore del 1975, ormai obsoleto e inadatto a rispondere alle esigenze moderne. «Quel piano disegnava una città di palazzoni e seconde case per i romani, un modello incompatibile con l’attuale era della sostenibilità e del risparmio di suolo» ha dichiarato, annunciando che la nuova variante urbanistica per le tre aree di Santa Severa sarà discussa in consiglio l’8 gennaio.

Tre le zone di Santa Severa oggetto della variante urbanistica. Innanzitutto l’ex Convento dei Frati Minori, un luogo di grande valore storico e culturale, che sarà al centro di un progetto di recupero e valorizzazione. Poi la zona dei Grottini, un’area archeologica di rilievo, destinata a diventare un orto botanico, infine l’ex Polisportiva, spazio verde sul mare che verrà trasformato in un parco pubblico.

Questi interventi puntano a rafforzare l’identità culturale e ambientale del territorio, offrendo nuove opportunità per i cittadini e i visitatori.

Il convegno ha visto la partecipazione di illustri esperti come Mario Cerasoli, professore del Dipartimento di Urbanistica della Sapienza Università di Roma, e Luigi De Falco, ex assessore all’urbanistica di Napoli. Quest’ultimo, su designazione del sindaco Tidei, collaborerà con il gruppo di lavoro incaricato di redigere la nuova proposta urbanistica.

L’architetto Gino Vinaccia, assessore alla cultura, ha evidenziato l’importanza di un approccio partecipativo e inclusivo, mentre Oreste Rutigliano, presidente di Italia Nostra, ha ribadito il valore della tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Tra i partecipanti all’incontro, anche i consiglieri comunali Clelia Di Liello e Domenico Fiorelli, quest’ultimo promotore di una proposta di variante di salvaguardia per l’Ex Convento dei Frati Minori.

Il sindaco Tidei ha sottolineato inoltre la necessità di una collaborazione tra maggioranza e opposizione per garantire il successo del progetto. «Solo unendo le forze potremo realizzare una riqualificazione urbana sostenibile e condivisa» ha dichiarato.

Per sostenere le attività di revisione del piano regolatore, il Comune ha richiesto un finanziamento di 160.000 euro alla Regione Lazio. Questo investimento consentirà di avviare il nuovo modello di sviluppo urbanistico, basato su un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale.

Il convegno ha rappresentato un passo fondamentale verso una nuova visione per Santa Marinella e Santa Severa, fondata sulla sostenibilità, il rispetto del territorio e il coinvolgimento attivo della comunità.

«La sfida è costruire un futuro in cui lo sviluppo urbanistico sia sinonimo di qualità della vita e rispetto per l’ambiente» ha concluso Tidei.