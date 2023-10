CIVITAVECCHIA – Far firmare entro la fine della settimana la bozza definitiva del documento unitario del territorio. È l’obiettivo dell’assessore allo Sviluppo Francesco Serpa che ieri, insieme al sindaco Tedesco e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale ha incontrato di nuovo parti sociali, datoriali e presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino per discutere del documento che dovrà essere sottoposto all’attenzione della Regione Lazio per poi essere portato all’attenzione del tavolo interministeriale che dovrebbe essere convocato per la fine del mese. «Sono stati presentati alcuni contributi integrativi» ha spiegato l’assessore Serpa che fino a ieri ha dato tempo ai sindacati e alle associazioni per presentare le ultime osservazioni ed integrazioni, prima di chiudere con i contributi e riuscire a stilare la piattaforma di proposta per il futuro di Civitavecchia e del territorio, dopo il 2025, data per il phase out dal carbone. «Vogliamo che non ci siano contrasti tra le parti, riuscendo ad arrivare al tavolo interministeriale con una voce univoca - ha aggiunto Serpa - ma siamo certi di riuscire, entro la settimana, a far firmare tutti». Lo spirito di collaborazione finora è emerso nel corso dei diversi incontri che si sono svolti: adesso è il momento di concludere.

