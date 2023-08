CIVITAVECCHIA - L’estate cittadina è un successo e l’assessore a Cultura e Turismo Simona Galizia pensa già alle prossime con il ticket per il turismo e le riunioni con i sindaci del comprensorio. «Da giugno ad oggi - spiega Galizia - abbiamo avuto quasi 50 spettacoli in città e a settembre ci sarà tutta un’altra serie di eventi estivi, una seconda parte dell’estate cittadina che andrà a coinvolgere soprattutto Porta Livorno dove il 29 agosto si svolgerà Miss Roma, un evento importante che ora si svolge qui a Civitavecchia. Così tanti cartelloni come quest’anno non erano mai stati fatti». L’amministrazione, infatti, è riuscita a offrire parecchi eventi grazie al lavoro in primis di Galizia. C’è stato il cartellone alla Cittadella della Musica, il festival degli artisti di strada con Quartullo, le serate in periferia, il teatro alla Ficoncella e poi il Civitavecchia summer festival che ha alzato ulteriormente l’asticella. Ma ora la parola d’ordine è “sistema”, perché l’intenzione di Galizia è quella di mettere a sistema quelle che sono le sue deleghe: turismo e cultura. L’amministrazione, insieme alla Confcommercio locale, sta lavorando ad un ticket telematico per il turismo, una sorta di caccia al tesoro che possa guidare i turisti attraverso la città, facendo conoscere le bellezze locali tramite indovinelli e, perché no, premi. Inoltre è in arrivo anche il sito Love Civitavecchia per far capire ai turisti che, in fondo, la bellezza è a portata di banchina.

