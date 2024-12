Trasporto straordinario di Dies Natalis per il Giubileo? Il sì se si verificano tre condizioni, di cui due molto possibili e la terza un’incognita.

E’ il parere di Massimo Mecarini, presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Nell’ultimo consiglio comunale ha aggiornato sull’ipotesi trasporto straordinario la sindaca Chiara Frontini, che ha ricordato come da agosto c’è uno stretto confronto tra Palazzo dei Priori e Sodalizio sulla possibilità del trasporto straordinario per il Giubileo e che l’interlocuzione con il Comune sia necessaria.

Per ora, però, per la sindaca è sicuro solo che Papa Francesco non verrà per i molteplici impegni del pontefice nell’anno santo. «Per riuscire ad avere il trasporto straordinario di Dies Natalis durante il Giubileo – dice il presidente del Sodalizio Mecarini – devono verificarsi alcune condizioni.

La prima, ovviamente, è il finanziamento per questo evento e, sembra, che debba arrivare dalla Regione Lazio ed è probabile che si verifichi. La seconda condizione è la chiusura del cantiere di piazza del Comune e, anche in questo caso, potrebbe verificarsi perché, a detta dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, a fine maggio il cantiere dovrebbe essere risolto. La terza è la volonta delle parti».

In quest’ultima condizione, la più complicata, il Comune di Viterbo ha un ruolo determinante per sbloccare definitivamente il nulla posta al trasporto strarodinario di Dies Natalis.

«Il Sodalizio c’è assolutamente – continua Massimo Mecarini – non ci tireremo mai indietro di fronte a questo evento bellissimo per festeggiare l’anno giubilare. Poi ci dev’essere necessariamente l’amministrazione comunale. Noi ci siamo, ora la palla passa al Comune di Viterbo. Nei prossimi giorni, dopo Natale, vedremo d’incontrarci e decideremo sul da farsi».

Quindi ora tutto è nelle mani di Chiara Frontini e i suoi. In merito alla presenza di Papa Francesco a Viterbo Massimo Mecarini la definisce «improbabile ma non è detta mai l’ultima parola», quindi rimane possibilista, mentre la sindaca Chiara Frontini, in consiglio comunale, ha già dato la risposta certa dicendo che «non verrà a Viterbo e lo ha già ripetuto anche il vescovo Orazio Francesco Piazza: sono troppi gli impegni in agenda per il Giubileo».