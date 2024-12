Sarà quasi completamente rinnovata la dotazione degli scuolabus di Francigena. Dei dieci mezzi attualmente in funzione, tutti con molti chilometri di percorrenza e risalenti agli anni ’90, ben nove saranno sostituiti con altrettanti scuolabus all'avanguardia, alimentati a gasolio. I nove mezzi, tutti da 32 posti, saranno consegnati a Francigena entro sette mesi secondo quanto previsto dalla procedura di affidamento tramite gara che è stata espletata in questi giorni e alla quale aveva preso parte una sola azienda. «Il rinnovamento del parco macchine per il trasporto scolastico è un ulteriore tassello nella realizzazione della ristrutturazione della società partecipata è un importante miglioramento di un servizio essenziale per i nostri cittadini più giovani - spiega Katia Scardozzi assessore al Trasporto scolastico - Il Comune ha investito circa di circa 880 mila per l’acquisto degli scuolabus. Lo scorso anno, dopo gli incontri svolti insieme all’assessore Elena Angiani ci eravamo impegnati con le famiglie a migliorare questo servizio modificando il regolamento per la formazione della graduatoria e acquistando nuovi mezzi che consentiranno di ampliare la platea degli utenti considerando che il conducente delle linee regolari era costretto a svolgere anche funzioni di controllo sui bambini presenti sul bus, esponendolo ad un maggior rischio di distrazioni, nonostante sia prevista per le leggi attuali l’obbligatorietà della sua presenza solo per le linee speciali e per le linee dell’infanzia, ho chiesto ed ottenuto - conclude un operatore presente in ogni linea per l’intera durata del trasporto».