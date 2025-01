«Un altro spazio urbano strappato dal degrado in cui versava, in cui si creavano spesso discariche abusive». La sindaca Chiara Frontini commenta così l’inaugurazione del nuovo parcheggio sulla Teverina. Al taglio del nastro, questa mattina, presenti anche gli assessori alla Qualità degli spazi urbani, Emanuele Aronne, e al Verde pubblico, Giancarlo Martinengo.

«È il terzo dopo quelli del Carmine e del Pilastro e non sarà l’ultimo. A breve ne arriveranno altri tre» ricorda. «Il risanamento di questo spazio si somma all’intervento di risanamento dell’asfalto sulla Teverina fino al raccordino che porta al popoloso quartiere di Santa Barbara. Interventi puntuali con l’obiettivo di recuperare spazi urbani salvandoli dal degrado» sottolinea la prima cittadina.



«Tutti tasselli di un puzzle che una volta completato permetterà di vedere il complessivo della città» aggiunge l’assessore alla Qualità degli spazi urbani Aronne fornendo poi i dettagli del nuovo parcheggio, gratuito. «44 posti auto, di cui due dedicati ai disabili, tutta la superficie è drenante e abbiamo abbattuto per quanto possibile le barriere architettoniche». Annuncia quindi dove a breve nasceranno gli altri parcheggi: «al tribunale, dove è già partito il cantiere, poi in viale Trento e in via Campo sportivo».

Il nuovo spazio sulla Teverina è circondato da alberi. Parola quindi all’assessore al Verde pubblico Martinengo, il quale ritiene che «il decoro e la sistemazione degli spazi urbani possa creare qualcosa che dà una spinta a tutti i cittadini a rispettare l’ambiente. Vogliamo creare spazi dove riaccendere le relazioni umane e intendiamo farlo tramite il decoro e la riqualificazione di luoghi degradati».